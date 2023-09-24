南韓28歲女星韓韶禧五官精緻，因演出《夫妻的世界》的美艷小三，因此被封為「最美小三」，之後又與小鮮肉男星宋江合作《無法抗拒的他》，讓她一炮而紅，從此戲約不斷，也受到許多國際品牌青睞，時常出沒在各大時尚場合，非常有個性的她不隱藏自己的喜好，近日再貼出手上有刺青的照片，更曬出一張部位特寫，引起外界討論。

韓韶禧小時候父母離異，是奶奶獨自扶養長大，17歲時就帶著30萬韓元（約7千多元新台幣）到首爾打拼，一邊打工一邊參加演員課程，她因此做過許多工作，從酒吧、烤肉店、服飾店、玩具店等等，以演員身分出道前她曾當過模特兒，當時她不避諱有抽菸、喝酒的習慣，手上還有刺青，和外界期望的正面女明星形象有著很大落差。

南韓28歲女星韓韶禧曬出唇環特寫。（圖／翻攝xeesoxee Instagram）

近日她更新社群，其中一張照片手臂上有著大量刺青，嘴下兩側還有唇環，暗黑風格相當強烈，更加碼放出唇環的特寫照，不過許多網友卻表示，她這張手托臉頰的照片很像男子團體防彈少年團成員田柾國，照片曝光後引發網友熱議。前韓國女團After School成員NaNa（林珍娜）去年突心血來潮全身刺青，有蜘蛛網、蝙蝠俠等等圖案，葉子圖案的紋身一路蔓延到事業線，連背後和小腿後也有，左腿上有一隻倒過來的蝴蝶，右腿有一條很明顯的黑線，幾乎全身都能看到紋身圖樣，她事後坦承是精神狀態不好下做的決定，媽媽也希望她能清除身上的刺青，不過韓媒爆料她刺青時正在拍攝《假面女郎》，衝動的行為給劇組造成困擾，需要花時間遮住她的刺青，因此有部分聲浪認為NaNa行為不負責任。韓韶禧似乎也看到相關討論，在限時動態中發出一張自拍並標記NaNa，似乎是以行動支持對方的紋身自由。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。