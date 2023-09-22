韓國近年掀起漫改風潮，《女神降臨》、《社內相親》、《梨泰院Class》等多部人氣網漫被翻拍成電視劇，都能延續原著的好口碑，引起強大迴響，近期2部在影音串流平台上的話題劇《MOVING異能》和《假面女郎》同樣是，還有包括《Sweet Home》第2季在內的超過5部漫改劇也即將推出。

《MOVING異能》是韓國首部以超級英雄為題材的戲劇作品，除了高達7540個特效鏡頭，花了1年後製外，劇情也融入人性、家庭等元素，不只趙寅成、韓孝周、柳承龍父母輩們刻苦銘心的愛情與友情外，李正河、高允貞、金道勳子女們的故事也很吸引人，挽救了Disney+韓劇市場的頹勢，在韓用戶1個月暴增48%，不枉費投入650億韓圜（約台幣16億），創下韓劇史上最高額製作費了。

趙寅成（右起）、韓孝周、柳承龍在《異能》中的愛情與友情故事令人動容。（Disney+提供）

李正河（左圖起）、高允貞、金道勳因演出《異能》人氣水漲船高。（Disney+提供）

《假面女郎》探討以整形聞名於世的韓國社會嚴重的「容貌焦慮」問題，描述對外貌感到自卑的上班族「金貌美」，每晚用面具遮臉成為人氣網絡直播主，卻意外捲入了連環殺人案。導演金勇勳果敢地找來3位演員同飾1角，完成了3個時期的金貌美，劇中駭人的情節與畫面，加上對外貌歧視的真實描寫，公開僅3日就高達280萬次觀看，也躍居Netflix非英語節目排行榜上的第1名。

《假面女郎》採用3位演員同飾一角，左上順時針起李寒別、林珍娜、高賢廷。（Netflix提供）

細究它們受歡迎的原因，除了這些作品已有一定的人氣，可以確保固有的粉絲外，加上2部漫畫已經完結，具備了完整的故事線，讓製作方能更準確地估計票房潛力，進而說服投資方提供更多的資金。當然能成功的最大主因莫過於該作品是如何被重新詮釋，不能「魔改」，偏離原著太多是重要的關鍵。

《異能》雖然劇版加入了車太鉉、柳承範多個新角色，但因為是原作者姜草親自執筆，保留原有的風味之餘，新內容也能融會貫通，且為完整地呈現故事情節，有別於其他OTT平台製作的影集，堅持演到20；《假面女郎》則是演員與原著角色高度匹配，除了演活變態宅男的安宰洪外，女主角為找到與漫畫極其相似的長相，甚至大膽起用素人演員李寒別，事後也證明了這個決定相當正確。

安宰洪（左）和李寒別在《假面女郎》中的演出備受好評。（Netflix提供）

以及媲美好萊塢電影的特效技術，完美還原了漫畫中的重要場面，讓觀眾不會因為變成真人版就覺得尷尬，也帶動原著觀看量暴增數10倍，形成了雙贏的局面。韓國2大網漫平台Naver Webtoon和Kakao Webtoon便更加積極運用旗下熱門IP，年底多部備受矚目的待播劇，車銀優主演的《犬系戀人》、秀智主演的《我的女神室友斗娜》、南柱赫主演的《非法正義》等，都是改編自漫畫的劇集。

車銀優主演《犬系戀人》將於下月11日播出。（摘自MBC DRAMA）

秀智主演《我的女神室友斗娜》將於下月20日播出。（Netflix提供）

南柱赫主演《非法正義》預計11月播出。（Disney+提供）

不只韓劇，韓影也有多個成功的漫改例子，包括2集共在台收穫近10億票房佳績的《與神同行》，還有由李炳憲、朴敘俊、朴寶英主演的《水泥烏托邦：末日浩劫》，上月初在韓上映後，目前觀影人次已近400萬，還將代表韓國參戰明年奧斯卡最佳國際影片。