20歲啦啦隊女神熊霓去年在《綜藝大集合》初登場，就讓主持人胡瓜驚豔，搞笑說要換掉同屬樂天啦啦隊的節目成員籃籃，之後更多次獲得節目與胡瓜青睞上節目擔任來賓，表現亮眼。而除了熊霓之外，同樣有著甜美臉蛋、傲人身材、青春無敵的啦啦隊女神們，她們除了在球場人氣滿滿，近年來也紛紛進軍演藝圈。

擁有甜美長相和活潑搞笑的個性的籃籃（左二），在胡瓜、徐乃麟、曾國城等大哥身邊相當伶俐，還曾入圍金鐘獎。（圖／取自籃籃臉書）

連續3年兼任「樂天女孩」隊長與CEO的籃籃，手上現有《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》等節目主持。擁有甜美長相和活潑搞笑的個性的她，在胡瓜、徐乃麟、曾國城等大哥身邊的表現相當亮眼，去年還以《綜藝大集合》與胡瓜一起入圍綜藝節目主持人獎，十分討人喜歡。

巫苡萱（右一）在主持上也表現出眾，除了先前曾與徐乃麟、林真亦共同主持《星光歡樂城》之外，目前也在《天才衝衝衝》與籃籃一同擔任節目主持人。（圖／華視提供）

同樣也是來自於樂天的啦啦隊女神巫苡萱，曾經在2019年到2020年之間擔任樂天隊長，不只在啦啦隊上有出色的表現，巫苡萱在主持上也非常傑出，除了先前曾與徐乃麟、林真亦共同主持《星光歡樂城》之外，目前也在《天才衝衝衝》與籃籃一同擔任節目主持人，天然呆的模樣反應卻很機靈，有可愛的反差萌。

有「最正MC」封號的艾融（左）身材超辣，擁有D級雪乳，多次獲得綜藝大哥吳宗憲欽點上節目。（圖／取自吳宗憲臉書）

有「最正MC」封號的艾融身材超辣，擁有D級雪乳，多次獲得綜藝大哥吳宗憲欽點上《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等節目，發寫真集時吳宗憲還特地幫忙發文宣傳，不過艾融卻自爆曾交過8任男友，不僅情路坎坷，一半以上的戀情都因對方劈腿而告終。

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