楊千霈（左起）、曾國城、唐從聖、陳大天模仿嫦娥奔月搞笑合照。（羅永銘攝）

曾國城、唐從聖、楊千霈、陳大天今（29）日出席舞台劇《冒牌天使》總彩排。曾國城日前參加徐乃麟兒子徐新洋婚禮遲到，遭胡瓜罵「不要臉」，今被問及他略顯不好意思，導演梁志民跳出來爆料救場：「這沒什麼，城城自己的婚禮，我們8點才吃到第一口菜，許效舜還飆罵。」而胡瓜被傳出獨寵啦啦隊女孩熊霓，曾國城說好像有聽說，但也吐16字箴言：「這就是道聽塗說、空穴來風的事情，所以不用以訛傳訛，不要隨之起舞知道嗎？」

曾國城參與舞台劇彩排。（羅永銘攝）

曾國城說徐乃麟婚禮上最奇特的就是大約晚上10點，徐乃麟就上台送客趕人，「9點多的時候酒全部都喝完，還上第二輪，自己喝了2瓶，但也喝得七七八八了。」他的節目《一字千金》雙料入圍綜藝節目獎以及主持人獎，他開心表示雙料入圍很振奮，表示主持也被肯定，有沒有得獎已經不重要。

陳大天（左）劇裡要對楊千霈毛手毛腳。（羅永銘攝）

陳大天首次加入《冒牌天使》演出，他劇中得狂放地對楊千霈上下其手，卻碰得很「靦腆」，遭楊千霈虧：「很像是小哥（費玉清）在碰我。」陳大天說因為第一次這樣的戲，所以比較放不開，楊千霈一逮到機會就教育他說：「請你攻擊我。」

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