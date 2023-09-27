中職啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，去年因一段3分鐘應援舞短片紅到日本，也成了綜藝節目中的新寵兒；先前在節目《綜藝大集合》初登場時，就讓胡瓜相當驚豔，近幾個月更盛傳胡瓜相當照顧她，甚至曾被球迷直擊現身樂天球場，連現場轉播畫面都曾拍到他的身影。

根據《鏡週刊》報導，胡瓜節目到新竹出外景時，熊霓的爸媽也有到場為女兒應援；據悉，熊霓的爸爸曾參選過新竹市議員，而當天錄影時製作單位時常將熊霓安排在中間的位置，讓她可以多與主持人胡瓜互動，當天工作結束後，可見熊霓爸媽與胡瓜等人一同開往新竹某餐廳一起用餐。

對此，胡瓜、丁柔安、熊霓經紀人今早皆未接電話也未回應訊息。熊霓所屬的樂天表示，「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」

事實上，熊霓2021年參加「猿來是妳」徵選活動，以第一名的好成績入選，而擁有甜美外表與傲人火辣好身材的她備受矚目，之前一段3分鐘應援舞蹈影片爆紅，吸引日本網友注意。

不過，熊霓過去受訪時曾提到，原要與哥哥搭檔代表國家比賽國標舞，但哥哥卻因車禍驟逝，讓她相當難過，直到簽約經紀公司成為浩角翔起的師妹後，為了演出她才再度穿上舞鞋跳舞。