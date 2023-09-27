綜藝大哥胡瓜今(27日)被《鏡週刊》報導與「樂天女孩」成員熊霓關係親密，還傳丁柔安聽到熊霓的名字就無法淡定，但對此傳聞，胡瓜、丁柔安和熊霓都表示沒有要回應。而胡瓜過去和秀秀有過一段婚姻，生下一女一子，過去問婚變主因，胡瓜表示是因為兩人生活作息差異大，心疼秀秀扛著「胡瓜老婆」頭銜太累，才和平分開。

64歲胡瓜1982年與秀秀結婚，2000年胡瓜開始與丁柔安傳緋聞，隔年與秀秀簽字離婚，2年前女兒小禎曾曬出一段全家聚會唱KTV的影片，可見秀秀對正在唱歌的胡瓜大喊：「我前夫！我前夫帥帥帥」，讓小禎直呼媽媽太可愛，而胡瓜當年受訪時坦言，跟秀秀雖然已經沒有婚姻關係，也不敢說是世上最愛她的人，但「我可以為她而死。」

江淑娜（左起）、胡瓜、秀秀、張清芳。（圖／中時資料照片）

胡瓜和秀秀離婚前就分居，分別住在樓上和樓下，據知兩人感情生變多年，胡瓜表示前妻過去為了孩子早睡早起很辛苦，還必須揹著天王老婆頭銜，兩人有共識，才決定到小禎成年後才簽字離婚，兩人好聚好散也可被說是離婚無緣夫妻的典範。

胡瓜妻子秀秀年輕時外型清秀。（圖／中時資料照片）

當年胡瓜和秀秀閃電離婚，被問到是否因為第三者才婚姻破裂？秀秀大器表示自己這邊的朋友可能出自於關心、保護她，想替她抱不平，「但只要不是從我口中講出去的，就不需要輕易去信」，她覺得胡瓜對她很好，很多是不需要追究，人生就像接力賽一樣，一棒接一棒，很多朋友驚訝她18歲就跟胡瓜結婚，看來關係穩定，為何突然做這決定？秀秀說：「事情只有我心裡知道」，雙方心裡還有恩情，也是很好的朋友。