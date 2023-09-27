綜藝天王胡瓜出道多年，過去和張菲、吳宗憲、張小燕合稱為主持界「三王一后」，樂於提攜後輩的胡瓜更是培養出不少子弟兵，近年和瑪莉亞（葉欣眉）充滿默契的互動，在節目上嶄露無遺。而瑪莉亞過去上節目，自曝曾被胡瓜單獨叫進休息室，愛開玩笑的她還表示：「我都準備這麼久了，就為這一刻」，沒想到結局讓人笑翻。

瑪莉亞過去上《康熙來了》爆料曾被胡瓜單獨叫進主持人休息室，她回憶一開始進去的時候房間裡還有製作人、妝髮師、造型師等，胡瓜一看她進來便要求清場，請其他人都出去，只剩兩人共處一室，她坦言當時有點緊張心跳加快，小S問有沒有想過如果下秒胡瓜抓住她的手該怎麼辦？瑪莉亞老神在在笑回自己早就準備好了，就為這一刻，蔡康永追問瑪莉亞當時有沒有故意把襯衫扣子多開掉一顆，或做特殊準備？瑪莉亞則說當天製作單位準備的衣服很緊，包到領子那邊根本沒機會。

胡瓜和助理主持人孤男寡女共處一室？！

結果瑪莉亞轉過身露出真面目後，被其他人吐槽：「下面一位！」小S虧瑪麗亞應該是欠胡瓜錢，她則分享其實當天胡瓜是跟她打氣說：「很多人說妳反應不錯，繼續努力喔！」，兩人沉默了2秒胡瓜就趕她出去，瑪莉亞隨即喊了一聲：「蛤？」，胡瓜打趣說：「我跟妳說有件事最重要，不要愛上我」，瑪莉亞也反應很快，秒回：「我已經愛上你了」。

瑪莉亞笑說後來發現瓜哥真的有點怕她，因為她常常會自己主動靠近瓜哥，而今年因迪士尼旗下頻道退出台灣，胡瓜招牌節目《歡樂智多星》也收攤，主持群瑪莉亞7月發文表示，這個節目陪她度過大學剛畢業窮困的時候，有許多回憶，最令她感慨的是最後一集錄完後，胡瓜突然轉頭對她說：「很抱歉沒有讓你得到主持人獎」，更讓瑪莉亞感慨不捨。