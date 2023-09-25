JJ邀請鄧紫棋擔任演唱會嘉賓。（JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ邀請周深擔任演唱會嘉賓。（JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ首度在鳥巢舉辦演唱會。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）世界巡迴演唱會「JJ20」自22日起連3晚唱響北京國家體育場「鳥巢」，3天共呈現超過120首林氏金曲，累積18萬觀眾欣賞，不僅創下個人出道20年新紀錄，JJ更為3天觀眾分別安排彩蛋，包括首場嘉賓鄧紫棋世紀合唱、第2晚周深空降舞台，終場更請來資深實力派唱將韓紅合作，給足歌迷驚喜。

JJ第一次在鳥巢舉辦個人演唱會，難掩興奮之情直呼：「雖然之前也在北京開過很多場演唱會，但這次真的不一樣，我們終於來到了國家體育場鳥巢。」回想上一次2008年北京奧運，他擔任火炬手傳遞聖火，這次重返身份截然不同，「今天終於帶著音樂的夢想，跑到鳥巢了」。

昨晚演唱會上，正當歌迷陶醉在〈可惜沒如果〉合唱氛圍中，將JJ視為親弟弟的韓紅無預驚現身合唱，氣氛瞬間炸裂，韓紅不僅稱JJ為「我家崽崽」，更大讚JJ越來越帥、越來越瘦：「看到全場爆滿，這麼多人來看JJ的演唱會，感覺到特別驕傲。」JJ也說：「韓紅一直像親姊姊照顧我，她也是唯一一個除了我爸媽之外，會常常對我訓話（給我很多建議）的姊姊，我一直感激能擁有這麼棒的前輩和姊姊。」2人接著送上〈飛雲之下〉，互飆高音震懾全場，演出結束立刻空降微博成為熱搜榜第一。

昨晚歌迷熱情延燒到最後一刻，JJ情緒也被點燃到高點，決定貢獻「福利」給大家，隨後難得掀開上衣、露出精瘦結實的腹肌，滿場歌迷簡直嗨翻；尾聲，JJ感動說：「我們已經完成了連續3場的JJ20鳥巢北京站演唱會，圓夢啦！」接著以〈輸了你贏了世界又如何〉為演出畫下完美句點。