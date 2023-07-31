國際天后李玟月初不幸離世，引起各界震驚、哀悼，於今（31）日舉行的告別式，李玟二姊李思林特別於YouTube頻道直播，透過藝人朋友的致意片段，也讓大家看到李玟生前的好人緣，以及給演藝圈、甚至整個華人樂壇帶來的影響。

李玟的好友林俊傑曾在得知她過世時，不捨發文：「感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了一位極具代表性的歌手與藝人。」林俊傑也在告別式的悼念影片中為李玟致詞，直言李玟的陽光與溫暖令大家忘記「忘記你也有過掙扎」，並感謝她成為一名女戰士，激勵所有人，「我希望生活對你更加溫柔，我希望我有更多時間和你一起出去玩，製作更多音樂，我想念你，安息吧。」

眾星懷念李玟。(影片來源/Nancy Lee Youtube)

而另一位大咖歌手林宥嘉透露，得知李玟離世消息後的某一天早上，自己仍透過對方的音樂作品，去感受旋律中的音樂搖擺，也仍然感受到美好的希望，「我相信愛是永遠不會停止的，在這邊深深的祝福CoCo姐，還有她所有的家人朋友們，想念你CoCo姐。」

事實上，李玟生前陽光開朗在演藝圈內結交不少好友，在她過世後，許多兩岸三地知名大咖藝人如張惠妹、張學友、林俊傑、成龍、郭富城、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、主持人陳魯豫紛紛錄製影片表達對李玟的思念。