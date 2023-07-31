歌壇天后李玟（CoCo）本月初離世，今（31）日將舉行告別式；而李玟老公Bruce因陷入外遇疑雲，加上先前傳出他將爭奪財產及阻擋李玟家人拿取李玟生前衣物，引發熱議；對此，Bruce發出聲明否認，李玟二姊李思林也針對傳聞做出回應了。

李玟離世後，據傳當家人在整理李玟遺物時，沒看到李玟登上奧斯卡所穿的那套紅色旗袍，於是到Bruce家中尋找，怎料他們竟被攔下，直到李玟家人揚言報警才順利將禮服取回，但Bruce日前發出聲明嚴正否認，也強調與李玟婚後都保持財產獨立「尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜」。

對此，根據《東張＋》報導，李思林表示，李玟離世前已和Bruce分居，但大部分的衣物都沒有拿，為取回李玟喜歡的衣物才會到Bruce住住取回，而她也澄清當天並非Bruce不讓她們進去拿，是進去翻找時發現許多李玟的衣物都不見了「都是物件而已，沒了就買套新的給她穿了」；另外，針對Bruce爭產傳聞，她強調，一切都是媒體所言「也不是我的口中說，既然我也沒說過，也不知道為什麼會這麼說」。

李玟今（31）日將舉行告別式，李思林24日在YouTube頻道表示，告別式將在此直播，因為「我知道CoCo的粉絲是遍佈全世界，也有很多這次是不能來參加追思會」希望做到不要漏到任何一個粉絲「在這個非常艱難的時期，讓我們陪CoCo走這最後的一段路。謝謝大家」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980