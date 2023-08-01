歌壇天后李玟上個月5日逝世，享年48歲，今（1日）早舉辦大殮火化儀式，不過卻未見到老公Bruce和2位繼女現身會場，但卻被發現他似乎悄悄在火葬場現蹤，來送李玟最後一程，不過卻遭到民眾包圍，還慘遭言語辱罵。

【LIVE直播】親姐捧遺照伴最後一段路 粉絲告別天后李玟｜2023.08.01 @ChinaTimes

李玟的大殮儀式於今天10時30分舉行，84歲母親因「白髮人無法送黑髮人」的習俗，並不會出席，儀式開始時，李玟姐姐李秋林及李思林捧著她的遺照，站在靈柩後方，8位扶靈人士則站兩側，眾人表情哀戚、凝重，接著李玟靈柩被抬上黑色廂型靈車後，便一路駛向火葬場，不過有眼尖網友發現Bruce悄悄現身此處，打算陪伴妻子最後一段路。

Bruce被發現現身火葬場後，立刻掀起一陣騷動，只見他遭到在場民眾包圍，還紛紛用粵語辱罵他，甚至痛斥他是負心漢，場面可以說是相當混亂，而他在3、4位保鑣當成人肉盾牌護送下，才不至於受到傷害，安全進入車內，司機在確認他上車後，便加速駛離現場，避免掀起更多肢體衝突，而他在離去前也說出： 「I love coco」，一句話道出對李玟的不捨。

李玟死訊被證實後，老公Bruce便成為眾矢之的，先是被爆出要與李家人爭奪遺產，對此，他發聲明駁斥傳聞，強調兩人雖是夫妻，但財務上屬於各自獨立狀態，不會參與李玟遺產分配，而他昨(31日)跟2個繼女現身告別式時，雖被拍到疑似拭淚的畫面，仍無法得到網友諒解，公祭結束後，更有10多名粉絲聚集在殯儀館門口，激動大喊：「渣男Bruce！把CoCo還給我們！去死吧！」宣洩對他的不滿情緒。