【LIVE直播】親姐捧遺照伴最後一段路 粉絲告別天后李玟｜2023.08.01

天后「CoCo」李玟上月5日驟逝，享年48歲，昨(7/31)家屬在香港殯儀館為李玟舉行追思會，她生前好友和摯愛她的粉絲都到場送她最後一程，今(8/1)10時30分舉行大殮，李玟的兩個姊姊將護送李玟的靈柩到歌連臣角火葬場舉行火化儀式，正式羽化成仙，而她84歲的母親因白髮人無法送黑髮人習俗，不會出席。

今上午10時30分，李玟的大殮儀式開始，李玟大姐李秋林、二姐李思林捧著李玟遺照，8位扶靈人也依序就位，每個人都落淚、帶著紅腫眼睛到李玟的靈柩兩側，戴著白手套，緩緩推著棺木到告別式會場大門，而李玟丈夫Bruce跟兩位繼女並未現身。

扶靈人送李玟靈柩離開告別式會場。（圖／翻攝自Nancy Lee Youtube）

李玟大姐李秋林（遺照左側）、二姐李思林捧著李玟遺照。（圖／翻攝自Nancy Lee Youtube）

將李玟的靈柩送出會場外後，由李玟的兩個姊姊持著遺照，其他扶靈人站在兩旁，由現場媒體幫忙拍照。只見眾人神情相當哀戚，仍無法接受李玟已經離世的噩耗，而眾人也紛紛跟李玟姐姐哀悼致意，悲傷場面讓人看了極度不捨，甄妮特別安慰李玟的兩位姊姊，獻上擁抱、摸頭、拍背，眾人表情凝重。

劉德華和張惠妹送給李玟的致哀花籃擺在一起。（圖／翻攝自Nancy Lee Youtube）

李玟恩師姚謙走到二姐李思林身旁致意，只見兩人對談到一半時，李思林忽然掩面哭泣，更直接將頭倚靠在姚謙肩上，只見姚謙見狀相當不捨，但依舊強忍悲傷拍拍李思林的肩膀，似乎是希望她能夠堅強面對。

李玟的靈柩上了黑色廂型靈車後，家屬和親友、粉絲等人搭上遊覽車先行離開，接著由白色、紫色花束圍成的靈車也駛離停車場，開到馬路上時，一旁的民眾都大喊：「CoCo一路好走！」、「CoCo再見！」，許多人掩面哭泣，還有人尖叫哭到腿軟蹲下來。

昨Bruce和兩位繼女低調搭車進入香港殯儀館，坐在第二排，並未被安排上台對愛妻致詞，還傳出李思林在追思會最後崩潰痛哭喊：「有人害死我個妹！」，但之後直播就抽掉聲音。而今李玟的扶靈名單包括李玟的姊夫何錦麟、音樂上的伯樂姚謙、資深歌手甄妮、華納音樂高層Jonathan Serbin、摯友彭文慧、主持人楊楊、李玟中學同學及生前好友，共8位，不見Bruce。

出道將滿30年的李玟，上月驚傳出死訊，其二姊李思林（Nancy）證實妹妹在搶救3天後無效辭世，震驚各界，但有一說指李玟並非想不開過世，而是在救護車上因嘔吐物窒息而死，對此，李思林並未證實，僅表示要等驗屍報告出爐後再說，也希望外界不要以訛傳訛，相信不確實的說法。

李玟過世後，外界將矛頭指向和她結婚12年的老公Bruce，而他隨即對媒體發布訃聞，稱李玟是摯愛的妻子，最後屬名他與兩位繼女、李玟的兩位姊姊，李思林則否認表示：「這是她老公準備的」，跟她沒有關係，而在李思林最終登報的訃聞上不見Bruce的名字，她無奈澄清說訃聞已清楚寫明「親屬繁衍 恕未盡錄」，84歲的母親也不在訃聞之中，請外界不用多想。