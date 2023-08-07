天后李玟（CoCo）上月過世後，死因至今仍未公布，不過因為富尪Bruce（樂裕民）頻傳外遇，因此他也成為外界撻伐對象，雖然他透過媒體強調李玟的死和他無關，仍難平息輿論，據傳，他打算申請調查並公布李玟死因，還自己一個清白。

據《華盛頓郵報》報導，有知情人士透露，Bruce計畫申請調查並公布李玟的死因，希望報告出來後，能停止外界要他對李玟之死負起責任的聲浪，對此，李玟二姊表示家人正在等待完整屍檢報告。

李玟本月1日出殯時，Bruce被粉絲包圍並痛罵他渣男，還險遭追打，事後他向港媒《南華早報》表示，因為不懂中文，不懂粉絲攻擊的意思，但他強調「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關）」。

Bruce也直言：「We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect.（我們有20年的關係。沒有一種關係是百分百完美的）。」對此，李玟的二姊李思林回應：「我的主要責任就是照顧好媽媽，沒有時間管人家說什麽。」