天后李玟(CoCo)上月過世後,死因至今仍未公布,不過因為富尪Bruce(樂裕民)頻傳外遇,因此他也成為外界撻伐對象,雖然他透過媒體強調李玟的死和他無關,仍難平息輿論,據傳,他打算申請調查並公布李玟死因,還自己一個清白。

據《華盛頓郵報》報導,有知情人士透露,Bruce計畫申請調查並公布李玟的死因,希望報告出來後,能停止外界要他對李玟之死負起責任的聲浪,對此,李玟二姊表示家人正在等待完整屍檢報告。

李玟本月1日出殯時,Bruce被粉絲包圍並痛罵他渣男,還險遭追打,事後他向港媒《南華早報》表示,因為不懂中文,不懂粉絲攻擊的意思,但他強調「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關)」。

Bruce也直言:「We have a 20-year relationship. No relationship is 100 percent perfect.(我們有20年的關係。沒有一種關係是百分百完美的)。」對此,李玟的二姊李思林回應:「我的主要責任就是照顧好媽媽,沒有時間管人家說什麽。」