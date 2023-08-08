華語歌壇天后李玟今年七月逝世，享年48歲，雖然在本月初羽化成仙，走完人生最後一段路，不過生前被指控多項惡行的法籍老公Bruce，如今有知情人士為他抱屈，針對諸多不實傳聞展開反擊，甚至指出李玟並非遭Bruce趕出家門，而是因為「健康因素」才搬出去。

根據《香港01》報導，先前李玟傳被Bruce趕出家門，甚至叫她自己找房子付租金，對此，一名知情人士澄清李玟是聽從風水師建議，指出家中風水對女性健康不利，加上當時罹患癌症，才決定搬去四季酒店住，而當時住宿費全由Bruce支付，這段期間也能隨時進出家中，此外，Bruce也分擔這段期間李玟的醫療及日常開銷費用，甚至幫她安排動手術的時間，並未如外界所傳那般無情。

至於Bruce是否因為李玟，才躍升成為知名富豪?對此，知情人士透露李玟生前開銷全由Bruce支付，而李玟的所有收入則是給娘家，至於斥資上億的婚禮和生日派對，都是由Bruce全額買單，夫妻倆不存在任何共同財產，甚至也未幫李玟買下巨額保險，說法與外界大相逕庭，不過對於這些說法，李玟家人則是尚未做出回應。

日前李玟公祭結束後，她的大姐及二姐突然抱著身旁友人放聲大哭，甚至大喊：「他害死我妹妹」，被外界推測所指的對象是Bruce，不過Bruce則是透過媒體澄清，和李玟的死並無關係，更指出要申請調查並公布李玟死因，還自己一個清白。