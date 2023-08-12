42歲女星彭曉彤憑藉《麻辣鮮師》打開知名度，之後參演不少八點檔，也在《戲說台灣》固定演出，人氣不低，2017年發現罹患子宮頸癌，歷經10次化療、28次放療，中間一度復發，切除了子宮、卵巢及部分骨盆淋巴，才成功控制病情，未料媽媽身體也出狀況，曾整整2個月不能說話，像是失智一樣，連行動都無法自理。

彭曉彤在《健康點點名》中透露，原本就覺得媽媽行為好像有點不一樣，但因為都是小事沒有太在意，後來媽媽在浴室跌倒，送醫之後因為內科看不出問題，因此轉去婦科檢查，發現卵巢竟有9公分惡性腫瘤。

此外，彭曉彤也跟醫生表示，媽媽這陣子行為變得不太一樣，好像失智一般無法自理，因此醫生又安排腦部斷層檢查，發現腦部還長了7公分的腫瘤，壓迫到神經，醫師判斷開刀風險變成植物人的機率很高，之後照顧和費用都是問題，讓她們家人一度想放棄開刀，讓媽媽回家安寧治療。

不過婦產科醫生得知後竟大罵「你們家屬為什麼要先放棄積極治療」，並表示會再介紹一個腦科醫生給他們，聽完再決定要不要開刀，之後醫生建議馬上開刀，手術後一出恢復室媽媽竟能開口講話，讓她直呼是奇蹟。

彭曉彤撐過38次放化療抗癌！母親卻罹卵巢癌、腦瘤。（影／取自健康我+1的YouTube）

然後媽媽卵巢腫瘤也切除，手術後也沒有擴散跡象，目前追蹤控制中。而彭曉彤和媽媽先後健康出狀況，沒有辦法工作，導致去年1整年沒有收入，她也呼籲，若生病別放棄任何機會，每個人生命中都有自己的貴人，尋求管道協助。