這個叫做福島媽媽輻射實驗室（Mothers' Radiation Lab Fukushima）的非營利團體指出，福島居民在過去12年裡忍受了各種不同的風險，現在好不容易才盼到輻射值開始減少。但如果要把核汙水釋放到海洋中，12年前的悲劇恐再重現。

路透社表示，日本政府正準備從今年夏天開始，將在大地震中被海嘯摧毀的核一廠內，所囤積超過百萬噸的核汙水排向太平洋。不過，尚不知確切動作的時間點。

儘管日本政府與隸屬聯合國的IAEA（國際原子能機構）都拍胸脯保證整個排放計畫是安全的，但附近幾個鄰近國家卻很不放心，尤其是中國大陸，還特別嚴檢從日本出口到大陸的海鮮食品。

福島媽媽輻射實驗室僅有13名成員，其中大多數都是有孩子的母親，這些日本媽媽當初成立這個團體時，對放射學都是門外漢，幾年下來，現在各個都是專家，這一點一滴都由科學家以及醫師等專業人士所教授。

其中的成員表示，這個大地震發生後，自己在學校煮飯的工作也沒了。2014年加入這個組織並自學如何測量輻射值，希望能保護當時十幾歲的女兒們，以及其它人。

現在希望，日本政府與核電廠經營業者東京電力公司（Tokyo Electric Power），能跟民眾與漁民之間進行更多對話，以減輕眾人對安全的擔憂。海洋沒有圍牆，且放出來的東西也無法再收回，這個問題不僅是福島或日本要考慮，整個世界都需要好好想一想。

日本政府之前表示，核汙水中大多數具放射性的元素已經過濾處理，但氚除外。氚是氫家族內的同位素，有超重氫的別稱，是因為具放射性且不容易從水中分解出來，但在排放前，會被稀釋到絕對合乎國際規定的高標準。

福島媽媽輻射實驗室無奈地指出，等到這些核汙水排放時，一定會有所行動。日後會繼續提供輻射數據，父母親在看了經科學檢驗的報告後，可以自行判斷。同時，等小孩們長大之後，也可決定要不要吃福島的海鮮，或者去福島周邊的海域從事水上活動，像是戲水或游泳等。