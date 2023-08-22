外交部發言人劉永健(資料照片)

日本政府宣布，將從本周四（8／24）起排放福島核廢水入海。外交部今天表示，外交部尊重且配合原能會的規畫及跨部會議的意見，也尊重國際原子能總署今年7月所公布的調查評估報告，將與日本保持密切的溝通與協調。

日本政府早在兩年前就核准將福島核廢水排放到太平洋，被當地漁業團體強烈反對，擔心損害當地水產品名聲並危害其生計。日本政府一直強調安全無虞，國際原子能總署（IAEA）今年7月也聲稱相關作業符合國際標準，核廢水對人類和環境的污染「微不足道」。

不過鄰近國家則持懷疑的態度，中國大陸已禁止輸入包括福島在內日本10縣水產，未在禁止名單的其餘地區水產也須經過檢測核格才能進口。南韓民間團體也大力反對，但政府部門則表示尊重IAEA的評估。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，外交部對這個問題的立場一貫是尊重且配合我國原能專業主管機關，也就是原子能委員會的規畫，以及跨部會議的意見，並與日本保持密切的溝通與協調。

他說，我國的專家考察團先前已三度實地到日本進行考察，了解廢水實際的排放計畫，也尊重國際原子能總署今年7月所公布的調查評估報告，「基本上這是個科學議題，我們尊重專業」。