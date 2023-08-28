日本政府上週排放福島核汙水，駐日代表謝長廷一句「微量放射性有益」引爆爭議。結果謝26日先是辯稱他說的是溫泉中鐳的相關效果，27日又強調台灣對福島排放處理水問題已經有超黨派的共識，再度激起民怨。網友們紛紛在他臉書留言怒轟，「不譴責日本排核汙水就是人民公敵」、「日本大哥哥都是對的。宋七力真有分身」。

謝長廷先是在臉書發文指出，到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，不過，微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。此文章一出已經引起大量網友不滿。

且對於福島核廢水議題，謝長廷持續護航，昨日更在臉書發文強調，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣。

對於上述言論，台灣網友全炸鍋了，紛紛在底下留言狠批，「你怎麼不把他當溫泉進去泡？」、「聽你在鬼月說這些鬼話」、「原本反核廢核家園叫不停，現在只聊溫泉水」、「核能在台灣被莫名汙名化封殺，謝大使應該借鏡日本經驗重啟核電拯救台灣高電價才是」、「到底哪一國大使？ 混啊」、「謝代表是已換日本籍了嗎，祝你天天飲用健康」、「微量放射海鮮粥真的別有一番風味」。