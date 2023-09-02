仁愛鄉長江子信下午訪查後要求還留在溫泉區的20名居民盡速預防性撤離。仁愛鄉公所提供

卡努颱風造成精英村1人罹難，村長陳松柏下午前往土石流高風險區的馬赫坡對4戶12鄉親進行勸離。仁愛鄉公所提供

南投縣長許淑華坐鎮一級防災中心要求全員戒備防颱。南投縣政府提供

海葵颱風來勢洶洶，南投縣長許淑華2日進駐災害應變中心坐鎮指揮防颱，除備妥偏鄉14天物資，也要求孕婦與洗腎患者提前撤離、勸阻206名山友上山；另遭卡努颱風重創的廬山溫泉區，則由仁愛鄉長親自勸導預防性撤離。

南投縣仁愛鄉長江子信下午親自前往廬山溫泉區，勸導鄉親預防性撤離，他說，因應海葵颱風來襲，鄉公所配合南投縣政府下午進行防災中心一級開設，他並親自前往上次多名民眾受困、以直升機或繩索吊掛救援的廬山溫泉進行安全撤離勸導，他說繞了一圈發現還有20名鄉民尚在村內，已經要求傍晚前完成預防性安全撤離。

江子信指出，目前該公所已經要求各部落物資要準備7到14天，洗腎與懷孕孕婦要求及早撤離到山下，另開口廠商重機具已經進駐到部落，希望在緊急時可以緊急因應。

另上次卡努颱風造成南投縣1人死亡，死者就住在仁愛鄉精英村，該村村長陳松柏下午也前往土石流高風險的精英村宣導鄉民預防性撤離，他表示，目前精英村比較危險的區域仍有4戶12人在村內，已經建議其預防性撤離，並提醒危險時可往高處一個集中安置所避難，避難所內已經備妥食物與物資，水源部分省著點用，希望安全度過颱風來襲。

縣長許淑華今天坐鎮防災中心時指出，海葵颱風預估2到5日會為南投縣帶進平地150到250毫米、山區200到400毫米累積雨量，縣府和縣民鄉親都要提高警覺，除了對於轄內易成孤島地區收容處所、山莊、農場等已完成14日民生緊急物資整備，另針對已經申請入山的59件206人，都已提前勸阻未上山。

此外，為加強保全戶及弱勢族群清單盤點，已協請權責鄉鎮市公所確實執行預防性疏散撤離，並針對慢性病(洗腎)、長者、孕婦等需要特別照顧者優先執行。總計仁愛、信義兩鄉列管洗腎患者110位及8名孕婦，已先撤離洗腎患者24人與6名孕婦，未撤離者除均已電話通知或簽立勸導單，將持續保持聯絡必要時提供緊急協助。