日本開始將福島核電廠的核處理水排放入海，引發韓國民眾對海鮮的食安疑慮。韓國總統府今天表示，總統尹錫悅今天午餐大啖海鮮。尹錫悅此舉意在安撫國內的疑慮。

路透社報導，日本24日開始排放核處理水，引發日本國內和鄰近國家抗議。中國的消費者尤其憤怒，北京當局已宣布全面禁止日本漁產品進口。

韓國政府則表示，日方相關計畫在科學上、技術上都沒有問題，但公眾對於水產品和海洋汙染的相關疑慮仍高。

韓國總統府表示，尹錫悅在和總理韓德洙（Han Duck-soo，另譯：韓悳洙）的每週例會午餐中享用海鮮。此外，總統府餐廳的員工午餐菜單中也有生魚片。

韓國總統府在聲明中說：「總統府決定在我們餐廳的午餐菜單中，天天提供韓國海鮮，為期一週，從28日開始，希望我們的民眾消費我們的安全海鮮產品，不要擔心。」

日本環境省昨天公布在福島縣外海11處採樣分析海水氚濃度結果，顯示所有地點檢出的氚濃度都低於能檢測出的下限值，水質並無異常。

然而，漁業人士仍憂心水產消費將大減。根據韓國民調機構Media Research7月調查顯示，儘管政府保證將密切監控日本核處理水，仍有62%受訪韓國民眾表示，一旦日本開始排放，他們將減少或停止消費海鮮。

首爾最大魚市鷺梁津水產市場的55歲攤商金熙洙（Kim Hi-soo）今天說：「我們一名常客幾天前來跟我們說，他要在（核處理水）擴散前盡可能的消費購買。我一想到我們未來幾個月將面臨的（銷售）大跌情況就傷心。」

韓國總理韓德洙24日表示，在大眾疑慮未降以前，將維持對福島水產品的進口禁令。