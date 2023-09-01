台中市北屯區某所國小營養午餐由過去「4菜1湯」減為「3菜1湯」，引起家長擔憂與不滿，台中市議員李天生1日建議市府能提高營養午餐經費補助，讓孩子吃得健康；教育局表示，該校不漲價調整菜色並未違反規定，補助提高部分將評估研議。

北屯區某國小過去營養午餐都是「4菜1湯」，由於物價上漲，經聯合舉辨學校開會決議調整為「3菜1湯」，採用公開招標並報教育局同意備查公告，今年開學後實施，不過引發部分家長擔心4菜減為3菜學童營養攝取不足、吃不飽，希望恢復，不要影響學童健康成長。

校方表示，目前僅少數學校維持「4菜1湯」，不過每餐收費要50多元。多數學校都是「3菜1湯」，評估數量足夠學童進食，避免吃剩丟棄反而形成浪費，未來將要求廠商維持供餐品質，並且利用各種場所宣導，希望家長們不要誤解。

李天生表示，學校營養午餐收費不高，經營困難，希望校方與家長好好溝通。目前營養午餐餐費每餐50元，其中家長自付45元、市府補助5元，但無法因應現有行情，相信多數家長願意多負擔一點營養午餐費用，同時建議市府增加補助，讓孩子吃好、吃飽。

教育局表示，該校午餐供應推行委員會決議112學年度不調漲餐費，調整供應3菜1湯，並沒有違反規定。而每日菜單均依「學校午餐食物內容及營養基準」審查，確保營養攝取均衡及份量充足。

教育局說明，為確保學生午餐供餐品質，112年度教育局編列各項學生午餐補助政策挹注經費總計達13.76億元；提高營養午餐補助因涉財源籌措，恐排擠其它教育政策預算，教育局將加以研議、評估可行性，持續督導各校落實各項午餐補助方案執行，讓學生每日午餐營養均衡、不打折。