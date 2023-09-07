據家扶基金會2022年年報統計，全台2萬6000戶弱勢家庭中有逾8000戶的家長面臨「健康問題」，3994戶的兒少也面臨「健康問題」，成為家庭需求與困擾首位，如16歲的小安（化名）因罹患肌肉萎縮症、父親因車禍臥病在家，經濟收入僅剩母親包檳榔所得、每月僅萬餘元，所幸透過家扶基金會等社福團體協助，小安會考成績也頗佳。

據婌計指出，健康問題已連續3年為家庭面臨的兒少困擾，且占比逐年增加，家長則持續面對健康問題及就業問題，家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，過去弱勢家庭兒少問題多數為學校適應等教育問題為主，但近年健康已成要最重要需解決的議題。

蔡雯瑾說，無論家長或兒少的健康也會影響到家長就業，並使家中的孩子被迫提早長大，分擔照顧家人的責任。

蔡雯瑾提及，以家扶基金會提供的的急難救助金為例，重大醫療就占7成。家扶基金會透過「無窮世代」計畫，適時挹注資源，協助扶助兒少與家庭度過生命中的急難考驗，幫助弱勢孩子邁向自立。捐款可洽家扶基金會官網。