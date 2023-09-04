開元食品成立逾41年，多年來投身社會公益，長期關注弱勢學子營養及教育議題，至今邁入第15年，累積捐助超過35萬瓶戀職人鮮奶並幫助將近2萬名學生的教育補助。今年，開元食品再次攜手家扶基金會，連續5年推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐贈百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，期望幫助弱勢兒少的成長及教育，協助學子們穩定就學緩解經濟壓力，盼透過企業力量回饋社會，發揮正面影響力。開元食品於2日參與雲林家扶中心「獎助學金頒發典禮」活動，以實際行動支持需要幫助的青少年，讓學子求學圓夢翻轉命運。

根據家扶基金會調查顯示，孩子對學習資源擔憂因素，近6成曾表示無法負擔學費；約5成無法負擔補習費。透過企業捐助的支持，設立教育補助及獎助學金資源，學子們可減少因資源缺乏而導致學習上的困頓，更可以專心向學。今年開元食品「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」獎助學金頒發儀式移師雲林，結合當地家扶中心一同舉行獎助學金頒發典禮。開元食品長期關注弱勢孩童的營養與教育，今年百萬助學獎金幫助了雲林、北台南、宜蘭弱勢兒少，價值百萬的戀職人愛心鮮奶亦將於年底配送全台家扶中心，實際參與給予行動支持。

開元食品長期支持家扶基金會弱勢兒少的教育及營養補給，更在新學期開始就透過公益專款，來補助經濟弱勢學子的教育需求，5年來家扶基金會全台已累計超過2千人次的學生受惠，這對資源匱乏的學生來說，無疑是獲得最實質、最即時的幫助。

雲林家扶中心廖志文主任表示：「今年雲林家扶中心的學生考上成大、清華、交通陽明等大學成績亮麗，學生、家長、家扶和資助人都非常開心，但獎助金的教育缺口仍大，所以像開元食品願意持續投入教育資源的愛心與毅力，我們真誠地給予感謝與敬佩。」