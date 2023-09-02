嘉義市殘障者服務協會總幹事盧佳吟，同時也是嘉義市輔具資源中心主任，從養護機構的總務工作延伸到為弱勢服務已20多年，一路陪伴、協助弱勢受「平權對待」，她認為「老人沒事，大家平安無事」，招呼好長者的身心是社會定心丸，所以樂在為弱勢服務。

身心障礙的陳阿姨有慢性病，原本還能自行騎機車外出，但病況轉變，去年底開始洗腎，加上年紀漸長，騎機車外出曾發生意外，陳阿姨還要照顧視障的長子，家庭經濟不佳，需要輔具卻難以負荷費用，向輔具中心求助。

輔具中心派員評估陳阿姨可以操作電動代步車後，協助媒合二手電動代步車，讓陳阿姨又可以外出購物、社交或就醫，讓她重拾笑顏，家人也減輕負擔。

盧佳吟認為輔具中心就像是「愛心轉運站」她說，輔具中心透過媒合二手輔具給有需要的人，讓捐贈者的愛心可以延續，也讓輔具發揮最大的價值，讓愛與善能不斷循環下去。

其實，盧佳吟的原生家庭是做生意的，讓她更能察言觀色，在養護機構做總務工作，了解到被照顧者及家屬的需求，促使她轉換跑道，投入長照，以及服務身心障礙朋友。

盧佳吟認為，失能、甚至半失能長者和身心障礙朋友由於行動力不佳，常被忽略他們也需要與社會接觸，促進身心健康，讓他們感受生活，而不只是活著，因而為他們找到適合的輔具非常重要，可以幫助他們鼓起興致外出，與外界有連結，也能減輕家屬陪同外出的負擔，輔具媒合是一種傳送溫度的使命。