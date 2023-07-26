趙孟姿今出席公益活動宣導兒童身體自主議題。（羅永銘攝）

趙孟姿很享受當媽，常和老公許孟哲遛小孩。（摘自趙孟姿臉書）

趙孟姿今（26）日出席勵馨基金會兒童身體自主宣導活動。生完2寶後，趙孟姿和老公許孟哲相處時間變少，老公外出工作，是家裡主要經濟來源，自己則專心帶孩子，2人為孩子教育有許多嚴肅溝通的時候，在生活瑣事上磨合也變多，「談戀愛時不會這樣，因為我照顧家裡比較多，他第一時間都會尊重我，但我們感情還是很好。」

趙孟姿說像女兒現在會和兒子搶玩具，夫妻倆都會討論策略要怎麼教女兒，許孟哲重視規矩，她則在乎孩子的感受，2人就會嚴肅溝通，「我們會討論界線要畫到哪裡、要堅持到甚麼程度，不要讓我們的教育有反效果，但教小孩真的很難，搶玩具這題還是無解，就盡量溫和告訴女兒。」

晉身媽媽後，趙孟姿生活、工作型態轉變大，較少出外工作，卻接了不少母嬰業配，她說自己很認真挑選產品，除了合不合適、教育理念也要相同，很感謝廠商的愛戴，「孩子的確帶財，我真的沒有認真算過（進帳）幾位數，但是可以支撐家裡的經濟，一起幫忙家裡，不會讓孟哲壓力很大。」

明天是許孟哲的生日，注重儀式感的趙孟姿，早已經訂好餐廳，準備讓老公吃個痛快，但她略為崩潰地說：「我們一整個月就是一連串的生日，先是兒子Liam抓周、再來女兒生日，接著老公，我已經想不出來能怎麼樣慶祝了。」趙孟姿說老公沒有特別要求生日禮物，但夫妻倆已經說好，一個月有一次「拋家棄子」的out door時間，不用和她聯絡，「爸爸也需要放假，他就自己去撒野，不用理我們，人有回來就好，他回來心情也很愉快。」