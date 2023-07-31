金融監督管理委員會為了讓金融知識走入民眾生活中，連續第3年舉辦「112年度金融教育優良案件甄選活動」，鼓勵金融周邊單位、金融機構及金融同業公會踴躍參與，分享成功教育案例，共同努力落實普惠金融的目標。甄選活動即日起至7月31日開放報名。

現階段國內金融詐騙案件頻傳，增加普羅大眾的金融知識已刻不容緩。金管會表示，金融知識在現代社會中扮演著關鍵的角色，對個人和家庭的財務決策至關重要，只要具備正確的金融消費與借貸觀念，不僅可以預防金融糾紛與犯罪，更能促進財富均衡分配，推動社會經濟的持續發展。

因此金管會從110年起，即依據「金融知識普及工作第六期推動計畫(110年至112年)」，辦理「翻轉金融教育優良教案及推廣績優案件甄選暨表揚」，積極著手推動金融教育，透過優良教案及推廣績優案件的甄選與表揚，鼓勵金融機構共同參與，攜手實踐普惠金融的使命。

為持續提升全民金融素養，金管會今年擴大活動參與對象的範圍，除了原本的金融周邊單位之外，也開放並鼓勵金融機構及金融同業公會參與。金管會表示，金融教育的重要性影響著每個人的日常生活，為建立更加穩健的金融體系和繁榮社會，希望藉由這項活動喚起金融機構的積極性，一同投入金融教育的推廣工作。

金管會也期許能透過這個活動推廣，凝聚更多金融機構的智慧與創意，運用多元化的教學手法，結合互動式教學、網路科技等創新方式，推動金融知識普及化，並提供豐富的金融知識資源，使金融教育更生動有趣，讓受眾能夠愉快學習並融會貫通，達到財富普惠的目的性。詳情請洽詢金管會專線(02-22550056)或官方臉書。