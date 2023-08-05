金融時報引述3名知情人士透露，華府與北京將創設2個工作組專門應對亞太區域與海事議題，並可能再設第3個工作組負責其他更廣泛領域。

當前美中之間在共軍機艦圍繞台灣頻繁活動、中方不願譴責俄國入侵烏克蘭、美國拉盟邦在印太圍堵中國和加強出口管制等多項議題歧見甚深。

金融時報本週稍早披露，白宮將尋求國會同意透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，倘若國會通過，台灣將首度透過美國納稅人資助獲得武器；此外，美國總統拜登也準備頒布行政命令，限制美企赴中國投資可能被用於軍事的領域。

美中兩國官員料將在近期公布新設工作組的細節。中國外交部北美大洋洲司司長楊濤7月31日在華府與美方高層官員會談時已就此討論；不過第4名知情人士提醒，目前美中雙方對新設工作組都還沒拍板。

拜登與中國國家主席習近平去年11月於峇里島的20國集團（G20）峰會前夕舉行拜習會，達成為雙方關係設置護欄、確保競爭不致演變成衝突等共識。雙方新設工作組也是落實拜習會共識的第一個具體進展。

知情人士指出，美中雙方正考慮舉行一系列會談以便在處理艱難議題時能有明確目標，但美方不想再走過去既有的正式「對話機制」模式；批評者認為之前的機制只重過程而非成果。

報導稱不願再弄成正式官方對話形式，也反映出拜登政府顧忌到國會共和黨人對官方恢復與北京高層互動的批評；美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）以「殭屍交流」形容拜登政府與中方間的互動。

戰略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）合夥人、前美國外交官唐偉康（Kurt Tong）說：「這會是好幾年來就核心議題重新建立系統性而非臨時性溝通機制的第一道具體進展，這是藉由明確外交溝通向潛在對手傳達意圖、以加強國家安全的一種重要方式，既能起到嚇阻，也能起到保證作用。」

美國修復與中國關係在今年2月初擊落入侵領空的中國偵察氣球後前功盡棄，直到近期才解凍並有美方高層官員赴中。國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長葉倫（Janet Yellen）相繼於6、7月訪中，預料商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也很快會到訪。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國事務專家何瑞恩（Ryan Hass）表示，美方沒恢復過去既有的正式對話機制，也沒興趣「為談判而談判」，美方目前與中方接觸時並未讓步，後續也會維持這個姿態。

德國馬歇爾基金會（GMF）中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）歡迎中方願與美國建立工作組，但認為這些新管道能否發揮作用仍待觀察，「北京會願意與美國一起施壓北韓重返談判桌消除核武？又或是與美方討論他們能為終止俄烏戰爭扮演何種角色？」