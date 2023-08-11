根據海關進出口統計數字顯示，今年7月國內螺絲出口到全世界的總量為10萬1,662噸，與去年同期相比減少28.6％，接近跌破10萬噸，而其中銷往美國的總量為4萬8,863噸，也比去年同期衰退23.2％。

值得慶幸的是，7月出口美國的總量比起6月成長4.16％，需求看似有拉高的趨勢。不過總價微幅增加的同時，賣到美國的螺絲價格卻呈現下滑，每公斤僅3.51美元，創下2021年1月以來、31個月來的新低。