根據海關進出口統計數字顯示，今年7月國內螺絲出口到全世界的總量為10萬1,662噸，與去年同期相比減少28.6％，接近跌破10萬噸，而其中銷往美國的總量為4萬8,863噸，也比去年同期衰退23.2％。
值得慶幸的是，7月出口美國的總量比起6月成長4.16％，需求看似有拉高的趨勢。不過總價微幅增加的同時，賣到美國的螺絲價格卻呈現下滑，每公斤僅3.51美元，創下2021年1月以來、31個月來的新低。
美國是台灣螺絲重要的出口地，銷美總量占螺絲出口總量的一半，上半年受到景氣不佳影響銷美螺絲大幅減少，不過7月似乎開始成長，但值得注意的是，在量微增的同時價格卻呈現下滑，每公斤3.51美元更創下近31個月新低價。
根據海關進出口統計數字顯示，今年7月國內螺絲出口到全世界的總量為10萬1,662噸，與去年同期相比減少28.6％，接近跌破10萬噸，而其中銷往美國的總量為4萬8,863噸，也比去年同期衰退23.2％。
值得慶幸的是，7月出口美國的總量比起6月成長4.16％，需求看似有拉高的趨勢。不過總價微幅增加的同時，賣到美國的螺絲價格卻呈現下滑，每公斤僅3.51美元，創下2021年1月以來、31個月來的新低。
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