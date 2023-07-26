台北市長蔣萬安上任半年，民進黨台北市議員何孟樺發現，台北市立第二殯儀館的懷恩接駁專車上，仍播放前市長、民眾黨總統參選人柯文哲的宣傳影片。她批評，市府連小事都做不好，連換影片都要人提醒，上任半年螺絲掉滿地。殯葬處回應，已通知專車營運廠商將影片下架，同時全面檢視，不合時宜將立即處理。

何孟樺指出，今日搭乘二殯的懷恩接駁專車時，看到竟然還在播放柯文哲的宣傳影片，蔣萬安已就任半年以上，連這種最基本的宣傳都還沒有辦法全部更換，效率有夠差。而她馬上聯繫殯葬處，殯葬處則回覆，上周就請合作廠商要更換影片，但不知道怎麼會到現在還沒換。

她質疑，許多人可能會認為影片沒換是小事，但市府連小事都做不好，換影片還要人提醒。不免讓人懷疑，難不成蔣萬安默許用台北市府的資源，以行動默默支持柯文哲的2024大選之路，因此睜一隻眼、閉一隻眼？蔣萬安到底支持柯文哲還是國民黨總統參選人侯友宜？

何孟樺要求，市府通盤檢討各局處是否還有任何宣傳品、影片尚未更新，不要上任半年，螺絲還掉滿地，把市長誤認為柯文哲，替柯免費打廣告。

殯葬處回覆，上周已有同仁自行發現，並通知公車廠商下架影片，但後續未追蹤，今日上午已再次通知專車營運廠商將影片下架，同時全面檢視網站、現場公告、海報等，不合時宜會立即處理。