久陽上半年合併營收19.05億元，年減17.83%；營業毛利0.89億元，年減60.07%；營業淨損738.6萬元，年減105.80%；稅後淨利0.42億元，年減63.27%；歸屬母公司稅後淨利0.49億元，年減61.94%，稅後EPS為0.49元，營運表現遜於去年同期。

久陽螺絲本業上半年營收6.47億元，年減17.8%，主要係受通膨、升息、終端客戶需求不振等不利因素影響，客戶庫存水位普遍偏高，造成下單意願低落，加上上半年毛利較去年同期下跌，影響整體獲利表現。子公司榮福處分其新北市不動產，久陽同時調整收購成本與公允價格之差額2600餘萬元，受此影響致使久陽上半年EPS少了0.26元。

子公司榮福處分其位於新北市的不動產獲利5000餘萬元，挹注上半年獲利，上半年稅後淨利轉盈，EPS 0.27元；台鋼運輸則在海運費大跌後，上半年獲利維持在小賺。子公司台鋼環保自年初開始調整其營運目標，除廢棄物清運外，亦跨界收購高端廢鐵，上半年雖仍小虧，但營收已較去年同期翻倍成長，下半年營運績效亦有機會轉正。

展望下半年，歐美通膨尚未完全受到控制及升息效應壓抑終端需求，市場需求萎縮且價格走跌，很多產業持續調整庫存，致使訂單能見度不高。螺絲本業在等待需求恢復之際，除靈活調整接單目標，同時開發新產品、新客源，開啟多元並進的營運策略。

台鋼運輸的自有車隊已開始分批交車營運，營運獲利預估可逐季回溫且歐美線海運費第三季已略有調高，下半年營運可逐季走高。榮福則在完成焚化爐整修後，操作效率提升，下半年有機會持盈保泰。

此外，久陽董事會也通過子公司台鋼運輸董事改派案，改由久陽董事長黃俊義接任。而前董事長孫正強因個人生涯規畫，離開台灣鋼鐵集團並全心投入個人事業領域。