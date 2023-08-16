永豐投顧指出，華城為國內主要電力設備變壓器廠商之一，上半年營收、獲利跳升。上半年外銷比重約37％～38％，變壓器屬客製化產品，華城交期相對國際同業短，因而具有優勢，現階段處於賣方市場。

由於台灣與美國電力設備需求熱絡，且需求熱絡具有持續性，華城採加班或以二至三班輪班因應。永豐投顧考量市場需求火熱，對華城營收與毛利率皆有利，上調華城今、明年獲利預估。

東元第二季EPS優於預期，法人估計，東元今、明年獲利將續創新高，永豐投顧賦予65元推測合理股價，相當還有3成左右潛在上檔空間。

展望未來，東元產品中大馬達能見度可達明年上半年，應用在北美輸油管的E-skid訂單可持續三至四年；智慧能源類產品，主要是各類工程統包，目前在手訂單達300億元，是未來成長的亮點。在智慧生活方面，夏季是家用與商用空調旺季，且商用變頻空調因電費調漲而商機熱絡。