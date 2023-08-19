遠通電收由遠傳、東元、精誠、神通四家公司共同組成，2007年與高公局簽訂為期18年四個月的合約，經營高速公路電子收費，契約預計2025年12月結束，高公局先前表示，經過績效評估，遠通電收獲得優先續約，正在談優先續約事項。

依規定，廠商必須先提供繼續營運的投資計畫書，遠通已在年初把計畫書送給高公局，投資計畫書是否可行、財務報價、維護費用是否合理等面向最受到關注。

彭煥儒表示，基於審慎考量，有持續進行投資計畫書審議程序，會綜合相關意見確認是否再開一次會，至於議約年限，按照促參法規定，不能超過原來的年限，所以現在還在研議延約年限中。

彭煥儒也提到，投資計畫書審定通過後，還需要再由雙方就續約內容與條件洽談，而遠通電收的合約到2025年，目前看來明年初簽約的可能性較高。

至於虧損狀況，遠通電收表示，自民國92年設立至104年底，累積虧損共計45億元，為健全財務結構，於105年辦理減資消除虧損，資本額從64.5億元減為30億元，若還原減資金額，截至111年底，累積虧損仍有24.6億元，遠通預估至114年底ETC營運期結束時，投資虧損約為16.6億元。

至於遠通電收近三年稅後淨利，遠通電收則指出，ETC本業長期虧損自108年單年始轉虧為盈，近3年盈餘介於2.96億至5.41億。