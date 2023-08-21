總經理井琪表示，兼顧經濟發展與環境生態，必須一改過去開採、生產、使用、廢棄、丟棄的「搖籃到墳墓」(Cradle to Grave)模式，轉由透過重新設計產品與製程、運用新科技讓資源回到產業鏈內不斷循環，催生「搖籃到搖籃」(Cradle to Cradle)的新模式，即是循環經濟核心精神；遠傳除了致力於打造最環保的網路，設定2048年淨零排放的目標，更透過推動循環經濟，由內而外打造永續韌性供應鏈，此次循環經濟工作坊不但有助於遠傳鑑別出關鍵且可追蹤成效的物料，未來也能實際執行專案落實循環經濟，與員工、客戶、供應鏈一起邁向永續。

遠傳去年舉辦首屆循環經濟工作坊、啟動供應商碳盤查說明會，帶領供應商淨零轉型，目標2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%；此次遠傳循環經濟工作坊為第二次舉辦，相較於前次邀請供應商參與，本次更著重在內部單位，以「物料如何記錄循環流向」為工作坊討論命題，並設定「網路/資訊/設施/門市與手機商品全面提升循環經濟成果」、「持續大幅推動手機回收，擴大網路設備循環經濟回收合約內容」、「落地資訊/設施類之資源回收追蹤」、「打造門市全循環裝潢，逐步提高循環比例」等四大發想方向。

遠傳積極與外部單位合作，例如成為首家加入愛立信全球電信設備回收計畫，在2022年回收1.5萬個基地台設備，回收比達98%；遠傳也攜手Gogoro、光陽，循環應用汰換電池在紅綠燈、重要路口做為儲能應用，不但能延長電池使用壽命，並再創新價值。