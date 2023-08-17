徐旭東表示，儘管台灣只有2400萬用戶，但其實競爭是更厲害，需要更有效率的方式，遠傳整併亞太電來說，可以從好幾面向來看，兩家變成一家，採納兩家公司好的地方，可說是用戶好、基地台也好、投資者也好，只是一下從600~700萬戶變成接近千萬，是一個很有趣的過程，只是整併背後有很多工作要做，勢必經過一段考驗，在所難免，遠傳也會盡量在最短的時間內完成。

新遠傳在關鍵的1GHz以下黃金低頻，增加頻寬66%，是業界最大連續低頻(700MHz頻段連續50MHz頻寬)，其優異的穿透性與覆蓋力，可大幅強化深層室內、大眾運輸工具、偏鄉地區網速與覆蓋率。其次，5G頻段頻寬增加50%，由既有遠傳3.5GHz頻段與新增亞太電2600MHz(TDD)相連頻段組成，是業界5G最大頻寬(共計120MHz)。另外，遠傳也以永續為方針，著手進行雙方基站整併，預定汰換5,000座基地台，同時導入AI節電技術與能源管理系統，預估每年節省用電量將達8600萬度，減少4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量。