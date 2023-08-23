綜觀全球塑化產業，第二季起發現到產能永久關閉、或業者整併的計畫大量出現，主要原因包括下述5大原因，首先，能源轉型趨勢下，已開發國家的煉油廠及配套的塑化產能關閉；第二、烏俄戰爭後，歐洲天然氣來源轉至美國的海運LNG供應，塑化及下游製造業工廠的能源成本大幅墊高；第三、OPEC+持續擴大減產下，歐洲及東北亞的輕油裂解廠相較乙烷裂解廠失去成本競爭力；第四、高通膨環境下，塑化業者對產品需求成長轉趨悲觀；最後，經歷2021年第三季以來的下降循環，邊際業者的工廠稼動及財務狀況皆已大幅化。

分析師認為，在塑化產業產能永久關閉、整併等趨勢下，反而有機會帶動產業重整，進而有助平衡產業供過於求的情勢，並提升產業集中度。

分析師進一步指出，統整全球2022~2025年各主要塑化產品的產能永久關閉計畫，其中，永久關閉比例超過3.5%的產品包括OX、SM、異丙苯、MMA、CPL、PO、TDI，多為芳香烴系列或氯鹼系列產品，反映該類產品需配套煉油廠、或能源成本佔比高、也可能是供過於求情勢較嚴峻。由於今年上半年尚無裂解廠永久關閉計畫，預估在下游配套的衍生物工廠永久關閉，且2023年底期間須洽談2024年年度合約，加上新建的輕質進料裂解廠投產等因素下，預估下半年或明年上半年期間裂解廠產能有機會釋出。

第二季東亞裂解廠歲修潮過後，7月起LG Chem(韓)Yeosu#2裂解廠轉而閒置產能，並公開尋求收購或合資夥伴，加上其他裂解廠亦增加歲修規劃，推動第三季和第四東亞乙烯產能損失，支撐烯烴現貨價落底上漲，並推動塑膠加工業者回補烯烴衍生物補庫存，尤其是供需結構最佳的EVA及PVC，價格皆已止跌翻漲。

相關個股來說，分析師點名，EVA、PVC價格上漲將帶動台聚(1304)、華夏(1305)等業者獲利展望，另外，台塑化(6505)、台化(1326)等一貫化業者的產業重整的過程中，也可以持續關注。