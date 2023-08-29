為協助屏東文創產業拓銷海外市場，屏東縣政府將帶領17家品牌業者前進日本，參加9月登場的「2023秋季東京國際禮品展」，參展商品有融合人文與創意的職人工藝、生活風格商品，以及口感、美感兼具的物產伴手禮，期透過國際舞台，展現屏東豐富的文創軟實力，創造更多商機。

東京國際禮品展為亞洲最重量級的禮品及生活用品展，每年分為春、秋兩季，2023秋季展將於9月6日至8日在日本東京有明國際展覽館 (TOKYO BIG SIGHT) 登場，當地各大通路商、批9月6日發商、代理經銷商、設計師等買主皆參與盛會。

屏東縣政府文化處表示，近年來屏縣積極扶植文創產業，邀請國內知名業師輔導、培育，並透過設計改造、線上線下行銷整合，深化品牌能量，展現國境之南獨樹一格的文化品味。今年特別精選17家在地文創好物，首度進軍日本，以「屏味 PINGTUNG ORIGINAL」為核心展示，將屏東深植的文化底蘊及強大的品牌力輸出到國際。

文化處指出，此次參展業者包括「iStudio COLOR」檳榔子染飾品，使用屏東種植之檳榔子染布配色拼接，經由巧思設計轉化為風格獨特的文創商品。「ONE SHOE望秀好勝利商號」日本印花布手工草編鞋，融入屏東元素，精心設計和風蜻蜓、幸福青鳥、萬花筒三款女鞋。「VUVU MADE 有山手製造」部落工藝技師及青年共同研製「友善環境」議題之商品，設計靈感來自於排灣族服上的圖紋及燒煙後的炭，一系列環保工藝品融合傳統與現代，並貼近日常生活。

屏東文創品牌自成一格。（圖片來源：屏東縣政府提供）

除了工藝類，還有屢獲世界金牌的屏東巧克力，集結各知名品牌業者，展現屏東可可產業的驚人潛力，以及屏東老字號的「復興肉酥」特製蛋捲、來自客家傳統釀造「廣妹來金」精釀醬油，「芒果好吃」水果乾、「南國紅逗」、「長安製麵」、「東港味益」、「東寶黑豬肉棧」與「必勝烘焙」、「多麥綠烘焙」等人氣商品，業者們信心十足，希望可以搶攻國際市場，打響屏東品牌。