颱風遠離 屏縣府宣布5日正常上班、上課 18:212023/09/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風遠離，屏縣府宣布5日正常上班、上課。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局預報資訊，屏東縣已脫離陸上警戒區，屏東縣政府稍早宣布，5日未達停班停課標準，屏東縣明日正常上班及上課。 海葵「在南部睡覺」！晃來晃去遠離時間曝 13縣市陸警 海葵颱風影響！桃園市復興區光華國小4日停班停課 雲林無明顯風雨 5日照常上班上課 #颱風 #上班 #上課 #屏東 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風襲台！路樹不敵強風倒塌 鼓山警民合作排除路障 00:032023/09/04 社會 台東縣海端鄉2村5日停班課 13校停課不停班 17:572023/09/04 生活 白家綺、吳東諺颱風天帶孩子環島 曝不延期原因 08:462023/09/04 娛樂 颱風剛走最危險 專家：海葵埋8顆「不定時炸彈」 15:002023/09/04 生活 海葵減弱成輕颱！雨炸18縣市 宜花台中紫爆 04:302023/09/04 生活 海葵颱風襲台彰化農民「皮皮剉」 王惠美下田視察籲農民防颱 15:572023/09/04 生活 海葵颱風迄今逾2500件災情 林右昌指示平抑物價 17:162023/09/04 生活 海葵颱風屏東停電曾達1萬5499戶 下午6時前已全數復電 18:322023/09/04 生活 海葵強風橫掃台東 逾萬戶仍缺電 商家：食材都報廢 10:252023/09/04 生活 海葵來襲！屏東3395戶仍停電 台電全力動員搶修 09:452023/09/04 生活 屏北作物受創嚴重 恐出現延遲性農損 18:202023/09/04 生活 海葵颱風屏縣撤離千人 周春米鞠躬感謝部落族人配合 14:162023/09/04 生活 海葵來襲！台中預防性颱風假 門診暫停、百貨照常開門迎賓 09:592023/09/04 生活 宜蘭豪大雨！今這些地方停止上班課 08:572023/09/04 生活 明天續放颱風假？最新風雨預測 2縣市達停班課標準 11:242023/09/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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