曾在2015年獲得師鐸獎的退休國中主任潘文道，離開教職生涯後，仍持續擔任屏東田徑委員會總幹事，期間為鼓勵選手努力爭取好成績，每每自掏腰包發出獎勵金，至今累積付出超過千萬元，屏東縣政府表彰他努力擔任體育推手，特地頒發終身成就獎。

出身農家的潘文道，台北體專畢業後，1977年投入教職，1989年輾轉至中正國中服務，直到退休。長期擔任訓導及學務主任的他，也教授體育課，他說，自己喜歡打排球，後來因為個子太矮，才改練田徑。

他認為，學習田徑運動可以培養堅忍不拔的個性，過去選才不去設限，唯一要求就是品德、品行要好，且兼備學科發展；他驕傲地說，田徑隊選手後來有好幾個當醫生，「誰說頭腦簡單的才來練體育」。

教學生涯中曾經遇到一位隔代教養學生，上學時因爬牆翹課，意外被鐵絲嚴重刮傷，住院3天，他每天下課就到醫院陪伴，也幫忙繳交醫藥費，後來學生一改頑劣，如今也走上正軌，至今還常聯繫。

幫助孩子成長是一件很快樂的事，如同陪著學生努力訓練看到成果一樣，潘文道說，由於屏東資源不豐，看到選手獲得好成績，都自掏腰包發出獎勵金，想盡體育人微薄之力，累計至少千萬元，他豪氣地說，別人不做的他來做。

被問到為何做這些？潘文道說，過去60年代至80年代，屏東縣是國內體育強權，選手一走出去，對手皆畏懼三分，希望能帶領選手回到那個美好年代，找回屬於屏東的田徑光榮。