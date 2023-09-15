2023EPA歐洲攝影大賽甫落幕，以屏東港仔大沙漠為題的作品「in the shining night」榮獲3鉑金奬及7金獎項，不僅將屏東荒漠中的星空銀河帶到世界舞台，也讓縣府有機會打造國際魅力景區，讓全台最美銀河夜景吸引更多國際觀光客造訪屏東。

屏縣府指出，此次榮獲2023EPA歐洲攝影大賽的港仔大沙漠，是座落在屏東首個劃定的「落山風風景特定區」內，範圍涵蓋車城、牡丹及滿州等3個鄉鎮，目標為保護珍貴地質及海域等天然景觀，期建立嶄新的觀光品牌，吸引遊客認識更多不同面向的屏東。

縣府為向更多遊客揭露屏東神祕景點的面紗，特別邀請台灣首位獲選為PX3國際攝影大獎年度廣告的攝影師馬賽Kyo，為「落山風風景特定區」拍攝形象照。

馬賽Kyo攝影師兼具廣告人、平面設計師、極地旅行者等多重身分，善於以獨特的眼光捕捉極境之美，縣府期望他能展現出專屬落山風風景特定區地域生態獨特風景，代表屏東向世界發聲，讓世界看見屏東豐盛的自然風情與文明底蘊。

縣府為推廣這全國首個劃定的縣級風景區，已邀請專業團隊統籌設施、在地輔導及設計行銷規劃，預計10月開始，將陸續曝光觀光品牌專屬VI、推動系列宣傳活動及設施揭幕，透過不同階段性展現，讓大眾逐步參與並深化印象，而明年恰逢牡丹社事件150周年，縣府也將透過地方資源整合，讓遊客來訪體驗不一樣的屏東，享受屏東總是多一度的熱情。