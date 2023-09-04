屏東3395戶停電，台電全力動員搶修。(台電提供)

海葵颱風暴風圈持續侵襲南部地區，截止目前累計曾造成屏東1萬3352戶停電，已修復9957戶，尚有3395戶停電中，主要停電區域集中在鹽埔、新園、里港及高樹等鄉，台電動員130位工程人員、出動吊臂車等工程車30輛及5班承攬商的人力機具，全力投入電力搶修。

屏東災情主要是強風引起異物碰觸造成配電線路故障，目前停電戶數分別為鹽埔834戶、里港1053戶、高樹1050戶、長治413戶、九如16戶、內埔25戶及枋山4戶，在台電人員傾全力搶修下，預計今天恢復全部供電。

台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾盡量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。