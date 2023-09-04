根據意向書，祥翊將協助泰宗開發與製造新藥U101原料藥，供應泰宗旗下預防反覆性泌尿道感染（rUTI）三期臨床試驗使用，未來將延伸至製劑的生產合作。採取一站式服務策略有助提升祥翊CDMO的產能利用率，並強化泰宗產品的競爭力。

泰宗則運用既有銷售通路，針對祥翊在美國已上市的藥品，協助開發台灣、中國及東南亞等地市場，擴大祥翊產品的銷售區域與市占率，為雙方帶來多元營收挹注。

泰宗董事長徐煥清表示，U101是全球首個非抗生素藥物療法，適應症為預防反覆性泌尿道感染，正在台灣進行三期臨床試驗收案，也規劃於歐美啟動三期臨床試驗，與祥翊成為策略夥伴後，透過對原料藥的掌握，預期U101上市後對國際市場的拓展將有很大助益。

祥翊董事長吳永連表示，泰宗不僅有新藥研發實力，更擁有幾乎百分百覆蓋全台醫學中心、地區醫院及專科診所的完善行銷通路。雙方的合作，一則可以展現祥翊經美國FDA查廠及日本厚生省核發醫藥品海外製造業者認定，從原料藥到製劑的垂直整合能力，以及具多樣性獨特產線的一站式CDMO服務的競爭力；一則對祥翊在美國已上市藥物，透過泰宗在國內、中國及東南亞的強大經銷團隊協助，快速開發新市場。目前祥翊擁有6張美國藥證，未來選擇合適品項，雙方有機會再攜手進軍亞洲市場。

根據美國白宮2021年發布的「美國供應鏈100天」報告顯示，全球約有四成的原料藥來自於中國藥廠，且在美國進口的藥物中，來自中國及印度的原料藥占比高達75～80%。吳永連指出，新冠肺炎疫情的大流行曝露全球製藥業的斷鏈危機，國內業者也紛紛採取垂直整合或水平合作模式因應，與泰宗的合作，不僅創造雙贏，亦可展現台灣新藥與利基學名藥從原料藥到製劑的自主供應能量，有助提升本土製藥產業的核心競爭力，也確保國人用藥權益。