在矽谷史丹福大學舉辦的半導體技術會議上，英特爾表示，此款名為「Sierra Forest」的晶片每瓦效率將比當前世代的數據中心晶片提高240%。這是英特爾首次披露此類數據。

由英特爾前高層創立的新創公司Ampere Computing率先推出一款主打高效率的雲端運算處理器，之後英特爾與其競爭對手超微（AMD）也跟進推出類似的產品，不過超微的新產品已於6月上市。

英特爾周一宣布其「Sierra Forest」晶片預計於明年上市。在超微和Ampere的激烈競爭下，英特爾在數據中心市場正面臨市占版圖流失的挑戰。

這是英特爾首度將其數據中心晶片分為兩類：注重性能但較為耗能的「Granite Rapids」晶片，以及效率提高的「Sierra Forest」晶片。

英特爾主管Ronak Singhal表示，英特爾的客戶可以將舊版軟體整合到數據中心裡的少數幾台電腦上。有些軟體可能用了4到6年，我可以把現在位於5、10或15個不同伺服器上的軟體轉移到單一個新晶片上來節省用電，這樣的密度決定他們成本，密度越高，他們需要的系統就越少。