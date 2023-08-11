中華電7月自結合併營收為175.2億元，年增加2.0%；歸屬於母公司業主之淨利為31.5億元，EBITDA為73.0億元，稅後EPS為0.41元，較去年同期持平。累計前7月合併營收達1,251.9億元、達成率101.3%～101.9%；營業淨利為284.5億元、達成率108.3%～110.6%；稅前淨利為289.4億元、達成率109.0%～111.6%；歸屬母公司業主淨利為227.1億元、達成率109.8%～113.1%；稅後EPS達2.93、達成率109.8%～113.1%，皆大幅超越財測目標。

中華電表示，7月個人家庭與國際事業群皆交出營收年增率正成長的佳績；企客事業群在新興業務持續有優異表現，然受去年同期智慧能源大案入帳墊高基期影響，營收略減。另外，電信核心業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數增加，加上國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增6.8%，連續28個月成長。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)年增4.8%，連續28個月上揚。固網寬頻業務因網路品質優異及升速促銷方案帶動而持續成長，寬頻接取營收年增3.0%，其中，Wi-Fi營收年增率維持雙位數成長。

台灣大7月自結合併營收142.7億元，年成長7%，EBITDA為29.6億元，營業利益14.8億元，年成長4%，稅後淨利10.1億元，稅後EPS為0.36元。累計前7月自結合併營收1,008.4億元，EBITDA為205.5億元，營業利益102.5億元，稅後淨利為67.6億元，稅後EPS為2.4元。

受惠智慧型手機月租用戶ARPU年成長5.1%，台灣大7月行動服務營收創近年新高，年增率達7.3%。固網服務營收穩定，電信服務營收創108年初以來新高，帶動電信營業利益較去年同期成長6%。台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大持續推廣獨門專案，包括OP響樂生活、mo幣多、好速成雙、Disney+等，其中OP響樂生活整合內容、設備、網路、服務，提供一站式解決方案，深受用戶喜愛，申辦5G月租999元以上用戶佔比高達9成。隨著5G用戶穩步增加，漫遊服務暑假需求暢旺，資費組成持續優化。

遠傳受惠5G成長動能不減、新經濟營收挹注，以及漫遊持續加溫下，7月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為71.92億元、26.58億元與9.49億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為5.8%、4.6%與17.8%。單月稅後EPS為0.29元，年增率17.8%，延續雙位數成長，並達成連續12個月正成長。累計至7月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.6%、4.3%與18.9%，達到511.96億元、185.13億元與64.70億元；累計稅後EPS為1.99元，年增率18.9%。

在疫後解封國門開放、預付卡用戶回歸帶動下，遠傳7月總用戶數呈現正成長趨勢，達到718.9萬，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊本業表現亮眼，5G滲透率持續成長，帶動客ARPU同步上揚，7月行動服務營收年增率達3.3%，是自2021年3月以來連續29個月正成長。新經濟方面，企業智慧資通訊服務、遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、行動金融服務等業務在7月均維持成長動能，持續挹注營收。