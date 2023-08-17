全家便利商店成立正式邁入35年，董事長葉榮廷於今（17日）媒體餐會表示，今年上半年營業額470億，創下歷史新高。不諱言過去三年疫情對實體便利商店影響甚鉅、且大幅改變消費慣性，其中唯獨「即食型自有鮮食」業績一路長紅，全家今年泛鮮食佔營收比例已突破三成大關，提前兩年達陣。而民眾到全家最愛買的鮮食排行也曝光，冠軍由鮪魚飯糰拿下，光一年就賣到5億銷售額。

葉榮廷指出，全家為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，近三年泛鮮食連年都以至少一成成長中，今年上半年也已交出年增兩成的亮眼成績，迄今已打造出近30款的億元級鮮食單品。其中前五名包括鮪魚飯糰、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、香辣醬香腸蛋炒飯、大滿足麻醬涼麵、雞肉飯飯糰，其中冠軍鮪魚飯糰就創下5億銷售額。

全家分析鮮食起飛原因，主要為「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」三大面向；一是以專賣店為標竿，硬體設備及研發技術兩路並進，打造出Let's Café、義大利麵uno pasta、甜點minimore、匠土司、金飯糰等鮮食品牌；二以消費者需求為出發點，洞察健康飲食與低碳蔬食新趨勢，陸續推出健康志向、植覺生活等系列商品，滿足不同機能需求的餐食趨勢；三為瞄準不同餐期搭餐缺口，推出媽媽煮藝、打造新型態熟食區，以冷藏／冷凍配菜、SO HOT炎選現作即食點心，隨時支援不同餐期的餐桌需求。

另外，更因應民眾食安意識提升、重視商品成份單純，率先提出鮮食Clean Label安心少添加政策，以及友善食光惜食促購機制與AI精準訂購系統，將鮮食品質、訂購到銷售機制皆全盤進化規劃。