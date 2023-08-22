古圳浩榮獲國男1500公尺與3000公尺雙金牌。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

林家詰也榮獲國男撐竿跳高金牌。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣運會圓滿落幕，未曾設置體育班的苗栗縣公館國中，今年一舉贏得國男徑賽總錦標冠軍，打敗許多有設置體育班的學校，其中學生古圳浩在田徑長跑項目奪雙金，並破大會紀錄，讓校方期待古圳浩未來發展。

公館國中田徑隊今年創下校史新紀錄，在縣運會拿下3金、5銀、13銅的好成績，選手古圳浩、曾昱翔、鄭又銘、曾昱翔、邱子恩打破大會紀錄，其中古圳浩榮獲國男1500公尺與3000公尺雙金牌，林家詰也榮獲國男撐竿跳高金牌，校方拿下國男徑賽總錦標冠軍、國男田徑總錦標亞軍、國女田徑總錦標季軍的優異表現。

公館國中校長方麗萍說，古圳浩是位相當自律及把吃苦當吃補的孩子，同時在校成績優異，因此在訓練上相當珍惜每一次的練習時間，充分把握清晨與傍晚時分加緊練習，圳浩更是每周日自我加強耐力，跑補足平日補習時間佔用到的訓練時間，這次僅僅訓練1年時間，便在今年暑假大放異彩斬獲長跑雙金，並破大會紀錄1分多鐘，現今才8年級，令人對他未來的表現大為期待。

林家詰則是從去年10月開始接觸撐竿跳高，原先林家詰同學從國一習練短跑、長跑、競走等項目，但一直找不到屬於自己的強項，比賽皆以敗戰收場，直到練起了撐竿跳，讓原本的過動問題找到了宣洩的方向，成績更是突飛猛進的進步。

在教練陳俊旋訓練下，林家詰每日每夜的不斷起跳與跌倒，奠定出良好基礎，讓他這次參賽就有好成果，而他下一個目標則是設定全中運前8為目標，希望為苗栗縣爭光。

方麗萍表示，學校雖然沒有體育班，相關經費須靠苗栗縣政府、公館鄉公所、家長會、國際同濟會，以及背後默默支持的家長們，能有此佳績，她感謝林靜裕組長與江澔明教練，花了非常多時間集訓選手，訓練規格完全比照體育班規模，暑假期間從早訓練到晚，甚至除了加強體能外，更時時刻刻關心選手們的身心狀況，把田徑隊的孩子當作自己的孩子在疼愛。

她表示，值得一提的是，因為澔明教練曾經是館中訓練出來的學生，所以孩子們常常稱呼教練為「學長」，比賽期間教練還車禍受傷，但還是放不下田徑場上的孩子們，因此拖著需要休養的身子，在旁關心指導，這樣無私的精神令人無比動容。

另外，這次很特殊的是撐竿跳高項目，苗栗縣這幾年逐漸沒有選手比這個項目，但因為熱心的家長與教練，找到適合的選手，所以逐步設法找設備及場地，從一開始很克難的練習，到現在拿下苗栗縣前3名獎項，讓大家當時的辛苦化為滿足的笑容，除為公館國中爭光，也讓苗栗縣撐竿跳高後繼有人，寫下親師生共創佳績的斐頁。