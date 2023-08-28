陳孝祿在現場表演鋸琴絕活，開心與師生們互動。（李京昇攝）

高齡99歲的陳孝祿30多年前曾在苗栗縣公館國中任教，退休後仍不放棄學習，學習拉鋸琴還曾報考苗栗街頭藝人，28日是他生日，受邀回到執教母校，並換上博士服，由校方為他撥穗及頒贈人瑞博士證書，陳孝祿也當場表演鋸琴絕活，與校長師生同歡慶生，留下難忘回憶。

陳孝祿祖籍在中國山東省，抗戰時期還是學生的他曾流亡於湖南省，抗戰勝利後他在江西省的1所中學教音樂，1949年隨同國軍來台灣，退伍後陸續在苗栗縣獅潭、鶴岡、公館國中教書20年。

而陳孝祿會開始學拉鋸琴，是因為他在1943年抗戰時期，有架美國軍用運輸機飛機墜毀湖南省山區，當時跟著大家尋寶，撿到1把美軍標誌的鋸子，後來有位英國籍老師教他拉鋸琴，也展開他的音樂之路。

如今高齡99歲的陳孝祿還在苗栗縣樂活長青協會，開班授課唱英文歌，更在2016年以鋸琴挑戰街頭藝人證照，而今天是陳孝祿的生日，華山基金會特別邀請他返回公館國中慶生，並由公館國中校長方麗萍為陳爺爺戴上博士帽，撥穗及頒贈人瑞博士證書，感謝超過他一世紀的辛勞付出。

陳孝祿也在現場表演鋸琴絕活，雖然節奏不如預期，但還是博得滿堂彩。方麗萍說，能夠邀請榮譽退休人瑞老師返回執教母校，是非常難得且很有意義的，陳爺爺以身作則，體現活到老、學到老的精神，讓全校師生都非常敬佩，相信很多學生都受到啟發。