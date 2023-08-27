消防人員到場救災。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣消防局27日午夜1點17分，接獲民眾報案，指稱銅鑼鄉中興工業區一家粉末冶金製造工廠發生火警，消防人員到場救災，火勢在1個多小時後控制住，所幸無人員傷亡。

消防局獲報後，通報銅鑼、公館及苗栗分隊前往，共計出動7車15人，由小隊長黃國書帶隊救援，到場後發現起火位置在工廠2樓2台機台，火災當時員工即時發現先用滅火器救火，消防人員到場加入撲滅火勢，2台機台燒損，所幸沒有人員傷害，詳細起火原因有待釐清。