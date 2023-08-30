苗栗縣動物保護防疫所派員巡查未捕獲該流浪犬群。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣動物保護防疫所接連幾天不論早晚都有派員到場巡視。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮玉田里長期流浪犬聚集，日前有民宅監視器拍到10隻流浪犬追逐咬死1隻野貓，引起網友激憤與地方擔憂。苗栗縣動物保護防疫所30日指出，26日起連續5天前往民眾通報地區誘捕，但並未發現流浪犬群，另外，縣內目前共列管25處流浪犬出沒熱區，今年1月至今共接獲通報捕捉2000多隻流浪犬貓。

有網友26日在臉書地方社團發文「有誰能幫忙處理這些野狗嗎？太恐怖了，如有攻擊人後果不堪設想」，並附上民宅門口監視器影像，影片顯示當天凌晨3點多，有10隻流浪犬不停追逐1隻流浪貓，並將其圍堵咬死。

事隔2天，又有女網友發文，指同一群流浪狗也是在追貓，同樣將她家寵貓咪咬成重傷、肚破腸流，甚至將她家其中1台車的前保險桿也咬壞，她說，希望可以把牠們抓起來，不然不知道會不會哪天受到攻擊的變成人。

發文引起地方居民熱議，並直說「畫面太恐怖」、「畫面中的貓換成是人的話就不得了」，也有人提及流浪犬隻聚集問題已經快2年了，但都沒有妥善處理。縣議員陳品安、張顧礫接獲訊息，通報苗栗縣動物保護防疫所。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，針對苑裡鎮通報的案件，動防所26日隨即派員前往巡視，並再增加架設2個誘捕犬籠，隔天27日白天巡視並無發現該流浪犬群。28日繼續派員前往巡視犬隻出沒，捕捉移除1隻無晶片無主人的黃狗狗，又再增設8片大型誘捕犬籠機關。

張俊義說，從昨天29日到今天早上6點多，也有再調管制捕捉隊4人前往現場巡視，同樣有前往網路通報第2件的地點，前往台中大甲日南地區巡視，也未發現該群流浪犬隻。動防所今年1月1日至8月26日苑裡鎮通報捕捉犬貓106件，已移除送犬38隻及貓54隻送交動物收容所。

另外，苗栗縣早已啟動遊蕩犬精進管理10年，共列管25處流浪犬熱區，包括永和山水庫、苑裡鎮、三義鄉火炎山隧道段，展開疏導餵食、捉紮移置、收容照護等措施，今年1月至今全縣已經誘捕移置2000多隻流浪貓犬，但捉紮移駐速度，根本趕不上餵養群聚繁殖、棄養放養的速度。

因此，他也呼籲民眾，不要餵食避免浪浪群聚繁殖生生不息，造成環境衛生與行人、車輛通行安全，「愛牠要絕育、領養終養、不放養、不棄養」；另外，部分不負責任的飼主放任犬街道遊蕩，遛狗不牽繩陪伴導致犬吠叫追車咬人，這種不負責任犬飼主疏縱管理行為，導致路人驚嚇閃避而自摔、追撞引發車禍，也是常見違反動物保護法情事，歡迎民眾檢舉杜絕。

縣長鍾東錦也透過臉書表示，前幾天苑裡發生的浪犬圍咬浪貓致死的事件，在地方引起許多討論，同時在苗縣鄉鎮石虎復育過程中，浪犬生活圈與石虎重疊的事情也時有所聞，甚至有人擔心居民的安危會否受到影響，但如果可以找到好主人，牠們又何必在野外流浪？部分浪犬的成因皆是因為人類的棄養，浪犬的無辜，人類的無情，間接成為這隻受害浪貓的無形殺手。

鍾東錦說，石虎保育更是苗縣環境政策中的重中之重，兩者之間如何取得平衡，讓所有關心這個議題的人傷透腦筋。抓紮、誘捕、避免餵養浪犬之後，更有效務實且尊重生命的作為是什麼？必須盡快找出更好的方法。因此他也立即要求相關局處，召集石虎保育專家、動保團體、以及生態保育學者等，擇期與會協商，就地方自治法的大框架下，為浪浪、為石虎、也為居民生活安全，研擬出一套合宜的法規，用以保護每個生命個體，都能安心的生活在自己的家