在雞舍周邊勘查發現黑熊爪痕跡。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

在雞舍周邊架設自動照相機進行監測。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花東地區近期相繼有熊出沒，花蓮卓溪鄉前幾天傳台灣黑熊誤觸陷阱受困，脫困後已送東部野生動物救傷中心觀察；28日深夜，卓溪鄉清水部落又有台灣黑熊入侵住家雞舍，吃了7隻雞，主人田先生驚覺是頭黑熊，當下透過村長通報林業及自然保育署花蓮分署，派員施行驅趕。也感謝族人配合通報，避免私下處理、造成人熊衝突。

飼主田先生清查表示，雞舍圍籬被黑熊破壞，清點有7隻雞被吃掉，很害怕熊再跑回來，因此由花蓮分署到場協助，提供熊鈴、防熊噴霧及鞭炮，並架設三台自動照相機進行監測。

也請部落，在發現熊跡附近有放置陷阱者，先收好自己的獵具，可向玉里工作站換置不會誤捕黑熊的改良式獵具，以避免黑熊再度受傷。

台東23日傳有黑熊受困陷阱，幾天前花蓮卓溪鄉海拔約600公尺山區也傳母黑熊受困，經2名少年發現通報，救援人員協助母熊脫困，保住了生命，28日又在卓溪鄉部落傳出黑熊處闖入雞舍。

林業保育署花蓮分署表示，農業部推動「台灣黑熊生態服務給付」政策後，陸續有通報黑熊誤觸陷阱，及時成功救援保住黑熊性命，可見通報觀念也逐漸落實。花蓮分署表示，農友第一時間通報都可頒發獎金。

卓溪鄉山區為黑熊的家，黑熊出沒頻繁，但做好防護措施，就能人熊雙贏。也呼籲部落加護食物、戶外垃圾廚餘及廢棄物應清空，發現黑熊滋擾，林業保育署花蓮分署將進行防熊措施，如加裝金屬浪板，夜間播放聲響、鳴放鞭炮等，架設紅外線自動相機持續監控，提供熊鈴和防熊噴霧予居民，保護人身安全。