海葵颱風侵襲高雄地區，昨（3）日起入夜風雨漸增，各地陸續傳出災情，台電高雄區處轄區累計達2萬4000餘戶停電，雖然經過搶修，但至今日上午8時已有1.8萬餘戶恢復供電，尚有約6000餘戶停電中。
昨晚主要停電區域集中在大社、燕巢、田寮等地區，多數皆因山區樹竹壓線引起。台電動員近200名工程人與包商人員，以及上百車輛包含工程車、吊臂車、輛昇空車，以及多個發電機、抽水機及1台挖土機全力搶修。
台電高雄區處說，除搶修外，昨晚的颱風風勢一度達9級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，還有許多路樹倒塌、招牌掉落壓損電線。台電已經安排50名人力漏夜查報。
不過，台電也指出，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所 →主幹線→分歧線」的原則來做，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，所以無法同時滿足所有用戶的需求，還請民眾耐心等候，多加包涵。
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